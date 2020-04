Scarcerato il fratello del boss Zagaria Considerato la mente economica del clan

Il tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la scarcerazione di Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi, Michele Zagaria. Pasquale Zagaria, che era detenuto al 41bis in Sardegna, ha ottenuto 5 mesi di arresti domiciliari per gravi problemi di salute. Recentemente, infatti, era stato operato di tumore e, a causa dell'emergenza sanitaria che aveva trasformato l'ospedale di Sassari in reparto Covid, non poteva piu' essere sottoposto a chemioterapia. Sara' trasferito nel Nord Italia ai domiciliari. Zagaria venne arrestato nel giugno del 2007 ed e' considerato dagli inquirenti la mente economica del clan, dopo aver trasferito il settore di maggior interesse dei Casalesi, il cemento, a Parma, citta' nella quale, grazie a lui, la cosca ha pilotato l'aggiudicazione di appalti a ditte 'amiche'. Lo scorso anno il magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva ridotto di 210 giorni la sua pena (che dovrebbe scontare entro il 2027) accogliendo l'istanza dei suoi difensori per aver subito un trattamento inumano nei periodi di detenzioni trascorsi a Poggioreale, Cuneo, Lecce e Nuoro