Parroco e fedeli fanno rosario in piazza: arrivano carabinieri Multato il parroco per violazione del decreto anti-covid

In due mesi di quarantena e lockdown totale i cittadini della Campania hanno dato enorme prova di responsabilità osservando norme e decreti pur non condividendoli. Ci sono state anche trasgressioni: dalle attività rimaste aperte abusivamente, alle feste clandestine...e diversi sono stati anche i casi di violazioni dovute alla celebrazione di cerimonie religiose.

L'ultimo arriva da Casal di Principe, dove i carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio perché qualcuno aveva segnalato un assembramento: un gruppo di fedeli si era riunito per celebrare in piazza il Rosario assieme al parroco. I militari non hanno potuto far altro che bloccare la funzione identificando il sacerdote che è stato multato per violazione del decreto anti-covid.