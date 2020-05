Zinzi: " Si ad indennità a sostegno di stagisti e tirocinanti" La richiesta indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha protocollato una nota indirizzata al Presidente Vincenzo De Luca avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. Adozione di misure di sostegno agli stagisti".

La nota muove dalle conseguenze che le misure restrittive disposte per contrastare la diffusione del Coronavirus hanno avuto su tirocinanti e stagisti. Con la sospensione delle attività, anche le iniziative formative di politica attiva al lavoro sono state bruscamente interrotte. Qualche giorno fa è stata comunicata l'autorizzazione allo svolgimento a distanza dei tirocini extracurriculari, ma non ci sono al momento ulteriori dettagli.

"Il problema reale è che lo stage non è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti. I giovani stagisti campani si sono ritrovati così all'improvviso senza una futura prospettiva lavorativa, senza l'indennità prevista e senza aiuti da parte dello Stato.

Invisibili, come purtroppo tanti altri. La Campania segua l'esempio di altre Regioni prevedendo un'indennità una tantum agli stagisti extracurriculari e una somma pari al doppio da destinare ai disabili, per sostenerli in questo periodo e ripagarli del loro investimento in un percorso di tirocinio bruscamente interrotto".