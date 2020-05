Raccolta cibo per gli animali accuditi dai volontari Si è conclusa positivamente la raccolta nel casertano

Si è conclusa ieri la raccolta cibo organizzata dal Partito Animalista Italiano nella zona di Caserta. Sono stati raccolti oltre 1000 chili che verranno distribuiti ad associazioni e volontari della regione sotto la guida del responsabile Carmine Munno.

“Un’iniziativa importante” sottolinea Cristiano Ceriello, segretario del Partito Animalista “Volta ad aiutare soprattutto i volontari in difficoltà, che in questo periodo sono stati abbandonati dalle istituzioni. Senza parlare dei randagi, che hanno patito anche loro la fame in questo periodo particolare”. Per qualsiasi domanda scrivere a ufficiostampa@partitoanimalista.org o al 348.6964674