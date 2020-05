Zona rossa, il sindaco:" Saremo i più sicuri da incontrare" "Contagio partito con due infermieri. Grazie a screening avremo quadro completo"

I letinesi saranno i cittadini più sicuri da incontrare.

Lo dice Pasquale Orsi, sindaco del comune diventato zona rossa, che sui social ha ricostruito l'andamento dei contagi: "

Solo in data 11 aprile, in modo alquanto fortuito, viene diagnosticato il primo caso di un infermiere in partenza per la Valle d’Aosta come volontario con la task force della Protezione civile e, sottoposta al tampone l’intera famiglia, si scopre la positività anche della moglie, entrambi asintomatici ed entrambi adesso risultati negativi al secondo tampone”.

“In data 4 maggio, un altro infermiere di rientro al lavoro dopo circa due mesi presso il Regina Elena di Roma, anch’esso asintomatico, sottoposto a tampone risulta positivo. Un’amministrazione attenta, a questo punto si pone il problema non solo di applicare i protocolli ma di capire e conoscere quanti altri casi positivi e asintomatici potessero essere presenti nella popolazione al fine di circoscrivere il più possibile gli eventuali focolai e, anche se questa poteva rappresentare una scelta impopolare, è stato ciò che abbiamo fatto. Infatti con l’Asl abbiamo organizzato una campagna di screening con test rapidi. Da questo primo test sono risultate positive 23 persone, le quali, immediatamente sottoposte a tampone hanno confermato 10 casi positivi al Covid-19, tutti asintomatici e già in isolamento. Grazie ai risultati dell'indagine sarà possibile capire l'entità dell'infezione nella popolazione non solo letinese, ma, una volta confrontati i dati, di un più esteso comprensorio".