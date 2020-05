Si arrampicano su Anfiteatro e si ubriacano: denunciati 4 ragazzi soccorsi dai vigili del fuoco perché non riuscivano più a scendere. Uno in coma etilico

Si sono arrampicati su un bene storico come l'anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere portandosi dietro alcol e ovviamente gli smartphone per filmare tutto, ma con l'alcol ingurgitato non riuscivano più a scendere: sono stati “recuperati” e poi, ovviamente, denunciati. Protagonisti 3 diciannovenni di San Tammaro, Afragola e Sant'Andrea del Pizzone e un 27enne di San Tammaro. Li hanno notati i residenti, che hanno visto persone sul tetto del bene artistico e hanno chiamato i vigili: i quattro sono stati denunciati per invasone arbitraria di edificio e multati per ubriachezza in luogo pubblico. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per farli scendere, visto che da soli non riuscivano: uno di loro è stato portato in ospedale in coma etilico.