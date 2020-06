Lidi: aumenti record per i prezzi "Autorità intervengano" "Ci saranno più bagnanti quest'anno, visto che non si andrà all'estero"

Caro lidi. Cittadini già lamentano un aumento spropositato del costo di ombrelloni e sdraio . In una nota la Cisas denuncia l’incremento dei costi in particolare per i lidi: “I cittadini, specie pensionati ed anziani, lamentano l’aumento dei prezzi. Le Autorità competenti, nota la Segreteria della Cisas, sinora non si sono mosse, come anche le varie Associazioni dei Consumatori, che continuano a tacere.

Di qui la richiesta alle istituzioni: “Quei pochi lidi, già in funzione, hanno regolarmente incrementato i prezzi, non solo per i bagnanti giornalieri ma anche per gli abbonati, come risulta dalle lamentele già pervenute allo Sportello del Cittadino-Cisas.

“Eppure, i gestori dei lidi continuano ad affermare che i prezzi non sono per niente aumentati, ma identici alla scorsa annata turistica. Cosa importante per il previsto incremento quest’anno dei bagnanti sia per il mare pulito che per la diminuzione dei viaggi per spiagge di altre regioni.”