Salvini: "Ho annullato tutti gli impegni: vengo in Campania" "Incredibile che i poliziotti siano indagati per violenze in carcere"

Per il caso degli agenti indagati per i presunti pestaggi in carcere a Santa Maria Capua Vetere sta venendo in Campania anche Matteo Salvini:

“Incredibile! 44 poliziotti in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono indagati come violenti torturatori per aver bloccato la rivolta dei detenuti del 6 aprile scorso, che provoco’ danni per centinaia di migliaia di euro”.

Così l'ex ministro su Facebook: “Ho rimandato tutti gli impegni del pomeriggio e parto subito per la Campania, per portate la mia (e vostra) solidarieta’ alle donne e agli uomini in divisa che, invece di essere ringraziati, vengono indagati. È una vergogna”.