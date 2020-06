Partorisce, è positiva a covid: Bimbo no ma si teme focolaio Nello stesso stabile dove vive la donna un nuovo caso con febbre alta e problemi respiratori

E' negativo il bimbo nato a Sessa Aurunca, da una mamma di nazionalità bulgara residente a Mondragone e arrivata in pronto soccorso per partorire.

La signora era in buona salute, totalmente inconsapevole di essere positiva al covid, essendo asintomatica e avendo scoperto la sua positività solo all'esito del tampone. Subito è scattata la procedura d'emergenza, con la donna trasferita presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e il bimbo presso l'ospedale Moscati di Avellino. Resterà sotto controllo medico per valutare l'evoluzione delle sue condizioni, ma sta bene, per fortuna.

Ma ci sono anche cattive notizie: al pronto soccorso è arrivato un altro cittadino bulgaro con febbre e problemi respiratori, ed è risultato positivo al tampone. L'uomo risiede nello stesso condominio della mamma risultata positiva e asintomatica: si teme che possa essere un nuovo focolaio, sebbene il sindaco ha tranquillizzato tutti. Intanto i residenti nelle 165 unità abitative dei palazzi “Cirio” sono stati sottoposti a tampone.