Campania: ufficiale nuova zona rossa. Mascherine obbligatorie Dieci nuovi casi: Area sarà presidiata da autorità. Mascherina obbligatoria anche all'aperto.

L'area dei Palazzi Cirio di Mondragone è zona rossa fino al 30 giugno. E' appena arrivata l'ordinanza del governatore De Luca, che in verità era nell'aria. Dieci finora i positivi Chiusa dunque l'area di Palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico e Palazzo California e ai cittadini che risiedono qui è importo l'obbligo di restare in casa e non uscire, nonché di sottoporsi ai controlli dell'Asl. Solo i sanitari dunque potranno accedere in zona assieme al personale impegnato nelle sanificazioni: non sarà invece consentito uscire ed entrare per attività lavorative.

Ai cittadini residenti in quei palazzi il Comune, con la collaborazione dell'Unità di Crisi regionale e la protezione civile fornirà beni di prima necessità fino al termine della zona rossa.

Chiusi dunque varchi ed accessi a quei palazzi, che saranno presidiati dalle autorità.

Tutti i cittadini saranno sottoposti a tamponi dal personale Asl.

A Mondragone, diversamente dal resto della Campania, la mascherina resta obbligatoria anche all'aperto.