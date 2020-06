Caserta, Unarma: riuniti i vertici nazionali e campani Tra le priorità, l'assistenza gratuita per i tesserati

Continua senza sosta l’operato di Unarma, lo storico e più grande sindacato dei carabinieri, finalizzato alla tutela dei militari.

Il meeting del sindacato militare dei carabinieri si è tenuto nella caratteristica location di Caserta Vecchia, e ha visto partecipi il segretario generale nazionale Antonio Nicolosi e il segretario generale regionale Emilio Taiani.

Molteplici sono stati i punti inseriti nella discussione, tra i quali i soddisfacenti risultati raggiunti dal Sindacato nel campo dei tesseramenti che vede un crescente quotidiano consenso da parte dei Carabinieri, la sempre più organizzata struttura che vede ormai costituiti a pieni pool regionali e nazionali composti da uomini e donne dei Carabinieri esperti che abbracciano le varie materie d’interesse ovvero quella disciplinare, pensionistico, amministrativo, ecc., per l’assistenza dei propri associati.

Tra i temi di maggiore discussione al meeting vi è quello dell’assistenza legale ai propri associati, già in essere attraverso la sottoscrizione delle numerose convezioni con studi legali di fama nazionale, e che si rafforza con la stipula di una copertura assicurativa sull’assistenza legale gratuita per i propri associati con una società di fama mondiale, ormai in dirittura d’arrivo, traguardo questo raggiunto grazie all’interessamento del segretario Tonino D’Ovidio, una delle colonne portanti del sindacato.

Unarma quindi consolida al primo posto la sua posizione come numero di tesserati in Italia, confermando la sua struttura solidale e antica nel settore sindacale militare, riuscendo così ad offrire sempre più servizi, convenzioni e soprattutto, una tutela concreta e tangibile sotto ogni aspetto ai propri iscritti.

Il progetto è quello di far capire che Unarma ha la forza, la solidità, la disciplina e la tenacia di un vero sindacato, nonché i più intrinsechi valori ed ideali dell’arma dei carabinieri. Insomma, Unarma racchiude in se un cocktail vincente che lo renderà un faro per tutti i carabinieri d’Italia e non solo. Anche per le Istituzioni tutte le quali, interfacciandosi con esso, potranno migliorare e presentare nel tempo la nostra Arma dei carabinieri e tutti i suoi componenti.

Ad abbracciare i colleghi del direttivo nazionale e della regione Campania e a fare gli onori di casa i segretari generali provinciali Luigi Turno e Luca Palazzo e parte dei loro validi collaboratori ovvero il segretario Provinciale Michele Spadafora e Davide Alberico i quali hanno approfittato dell’occasione per presentare il nuovo segretario di sezione della compagnia carabinieri di Marcianise Pasquale Iadicicco.

Presente era anche il segretario regionale aggiunto Vincenzo D’Andrea del reparto carabinieri forestale.

A rappresentare la Provincia di Avellino il segretario generale provinciale Giuseppe Possidente e il segretario provinciale Massimiliano Lo Priore: "Siamo sempre più orgogliosi di far parte di questa struttura sindacale che non smentisce la sua storia. I traguardi che stiamo raggiungendo nel numero dei consensi, ci dà la giusta forza nell’andare avanti con tenacia per non tradire le aspettative dei nostri iscritti. La tutela degli stessi è al primo posto e oggi, con l’arrivo della sottoscrizione assicurativa, diamo certezza e garanzia, sebbene non ve ne fosse bisogno, di una tutela legale completamente gratuita. Ringraziamo la dirigenza nazionale e quella regionale per la loro costante presenza a supporto di noi segretari, nonché la dirigenza di Caserta per la cordiale ospitalità e capacità organizzativa dimostrata nell’occasione. Unarma c'è."