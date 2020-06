Campania torna a zero casi, e a Mondragone torna la calma Ma è polemica sull'arrivo, previsto per domani, di Salvini

Si torna a zero casi in Campania, dopo l'esplosione del focolaio di Mondragone con il contagio di una cinquantina di residenti dei palazzoni dell'area ex Cirio, in prevalenza bulgari. Ieri per la prima volta si è tornati a casi zero, inoltre non si registrano più decessi da tempo e le terapie intensive sono vuote. Ottimi segnali anche dalle province: nel Sannio non ci sono più nuovi casi da più di una settimana e neppure ci sono malati, visto che anche gli ultimi casi si sono negativizzati. Si spera si continui così.

Tornata la calma anche a Mondragone, dove non si registrano più incidenti tra bulgari e popolazione locale, col cordone sanitario che si è stretto definitivamente, grazie a un massiccio dispiego di forze dell'ordine attorno ai palazzoni dell'area ex Cirio.

Previsto nelle prossime ore anche l'arrivo del segretario della Lega, Matteo Salvini, che dovrebbe arrivare nella cittadina del litorale domitio domani pomeriggio e già attorno alla sua visita si sviluppano le prime polemiche.