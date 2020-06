Mondragone: "Solidarietà ad agenti polizia municipale" Il segretario Uil, Vitale: "Enorme solidarietà mostrata durante emergenza sociale"

«Vicinanza umana e sostegno sindacale ai dipendenti del Comune di Mondragone, in particolare a quelli del comando di polizia municipale che hanno dimostrato competenza e responsabilità in queste giornate complicate dopo lo scoppio del focolaio ai Palazzi Cirio». Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil-Fpl Domenico Vitale. «La lucidità dimostrata, la professionalità messa in campo nell’affrontare un’emergenza sociale prima ancora che sanitaria meritano il plauso dell’intera organizzazione che è completamente schierata al loro fianco e a tutela dei loro diritti – ha evidenziato il sindacalista – Chiediamo al sindaco Pacifico, all’Asl e alla Regione Campania di garantire la massima tutela sanitaria a tutto il personale mettendo a disposizione di tutti gli addetti i presidi sanitari di cui necessitano per garantire a tutti la propria incolumità».