Covid: Mondragone resta zona rossa La decisione della Regione Campania

Mondragone resta zona rossa nell'area dei palazzi cirio. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile. Dopo gli oltre 40 contagi dunque, in prevalenza tra cittadini bulgari residenti nei palazzoni dell'area del litorale domitio, e dopo aver appurato che il contagio si è esteso anche all'esterno di quell'area con 23 altri positivi, la Regione ha optato per il prolungamento della zona rossa almeno di un'altra settimana: "Si comunica che alla scadenza di oggi della precedente ordinanza, tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell'area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone, saranno prorogate ulteriormente, fino al 7 luglio prossimo".?