Tragico schianto: muoiono papà e figlia di 13 anni L'uomo era un caporal maggiore: stavano tornando dal mare a bordo di uno scooter

Tragedia per la comunità di Marcianise: un uomo, il caporal maggiore Donato Farro di 44 anni e sua figlia Elisa di appena 13 sono rimasti vittime di un violento incidente in Romagna, mentre tornavano dal mare.

L'uomo, in servizio in zona per l'aeronautica, era andato a prendere la ragazzina a casa della madre per farle trascorrere una giornata al mare, ma al ritorno dalla spiaggia, nel territorio di Sant'Angelo di Gatteo, poco distante da Cesenatico, lo scooter su cui viaggiavano si è scontrato con un camion, non lasciando scampo al papà e alla figlia. L'uomo è morto sul colpo, i sanitari hanno provato più volte a rianimare la ragazzina ma non c'è stato nulla da fare.