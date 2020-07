Speranza: "Virus non ancora sconfitto, serve cautela" Appello del Ministro alla prudenza: "Non vanifichiamo i grandi sacrifici fatti finora"

"Il virus non è stato ancora sconfitto, serve cautela. I focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci. Dobbiamo essere veloci, determinati per poterli ricondurli alla normalita' nel piu' breve tempo possibile. Questa e' la nostra sfida. A Mondragone questo lavoro e' stato fatto".

Lo ha detto oggi a Casal di Principe il ministro della salute, Roberto Speranza, partecipando alla cerimonia di consegna dei premi in onore di don Peppe Diana, il prete ucciso dalla camorra nel 1994. "La mascherine vanno ancora usate, bisogna lavarsi le mani e rispettare la distanza di un metro. Sono regole essenziali restano e ancora valide. e sono tutti d'accordo. Bisogna essere ancora attenti perche' alla luce dei grandi sacrifici fatti finora. Non dobbiamo dimenticare le immagini tremende che abbiamo vissuto. Io credo che se faremo cosi', potremmo convivere una fase con il virus in attesa di un vaccino che mettera' fine a questa vicenda".

E di Don Diana ha parlato il Procutatore Nazionale Antimafia Cafiero de Raho a Casal di Principe: "E' stato la spinta al cambiamento e i premi che si consegnano oggi sono un'ulteriore spinta a fare meglio e di più. Il clan dei Casalesi non è morto, c'è ancora ed un'organizzazione viva e attiva.