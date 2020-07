Covid-19, ancora contagi nel casertano: c'è un nuovo caso Positiva una donna di San Nicola La Strada

Torna la preoccupazione nel casertano. Un nuovo caso positivo al Covid-19 questa volta arriva da San Nicola La Strada. Si tratta di una donna. E' quanto emerge dal bollettino dell'Asl di Caserta in relazione ai 233 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nel comune in questione 6 i pazienti guariti finora e 1 deceduto. In totale nell'intera provincia 579 tamponi positivi dall’inizio dell'epidemia, di cui 426 guariti e 45 deceduti.

Attualmente positive restano 108 persone e sono seguite dai Team Covid o direttamente nelle strutture sanitarie dedicate. Si tratta per lo più di focolai appartenenti a Mondragone di cui 90 attualmente positivi.