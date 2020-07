Dalla Lombardia al casertano con il coronavirus Donna positiva a Marcianise e scatta l'allarme

Una donna residente in Lombardia e giunta nel casertano a far visita alla propria famiglia è risultata positiva al Covid-19. E' successo a Marcianise. La donna ha accusato febbre ed è stata trasportata in ospedale. Qui è stato attivato subito il protocollo sanitario per evitare ulteriori contagi. Il tampone ha dato esito positivo ed è stata poi trasferita al Covid Hospital di Maddaloni. Avviata in contemporanea l'attività di ricerca dei contatti della donna negli ultimi giorni per le procedure di quarantena.