Si rovescia pedalò: grave ragazzina di 12 anni Era sul pattino con altre due persone, soccorsi dai bagnini

Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri a Lago Patria, in zona Castel Volturno – Varcaturo. Un pedalò con a bordo 3 persone si è ribaltato completamente, facendo finire in acqua e sotto di esso gli occupanti. Una ragazza di 12 anni ha avuto la peggio ed è stata trasportata in gravi condizioni alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Gli occupanti del pattino sono stati soccorsi in acqua dai bagnini che li hanno portati in salvo. Gravi le condizioni della ragazzina: non è escluso che nelle prossime ore possa essere trasferita a Napoli.