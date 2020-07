Litiga coi genitori e lancia il cane dal balcone uccidendolo Era ubriaco e ha scaraventato di sotto il povero animale. 26enne ai domiciliari

Litigò coi familiari, poiché ubriaco, e uccise il cane di famiglia lanciandolo da un balcone, posto a circa cinque metrii d'altezza. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Frignano, dipendenti dalla compagnia di Aversa, hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Penale nei confronti di D. F. V., classe 94, degli arresti domiciliari da espiare in Aversa (CE) in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri genitori. Non era la prima volta che il 26enne in preda all'alcol assumesse comportamenti violenti nei confronti dei familiari. In quell'occasione tutto il vicinato era accorso per via dei toni sempre più accesi, con il ragazzo in escandescenze che aveva lanciato il povero cagnolino di sotto, uccidendolo.