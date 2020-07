Droga: 20 arresti, smantellata organizzazione criminale Operazione in provincia di Caserta

Operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: misure cautelari per 20 persone, responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

17 persone in carcere e 3 ai domiciliari, questi i provvedimenti restrittivi.

Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli e dalla Dda, avviate a luglio del 2017 hanno consentito di individuare due gruppi criminali che operavano nei comuni di San Nicola La Strada e San Marco Evangelista e che si dedicavano allo spaccio di hashish, cocaina e marijuana.

La struttura aveva a capo una sorta di Promotore, Giuseppe O., che col benestare del clan Belforte provvedeva alla direzione del gruppo criminale e riforniva le piazze di spaccio, anche quella di San Marco Evangelista gestita da Giovanni C..

Nel corso dell’attività investigativa, quale riscontro alle risultanze tecniche, sono state tratte in arresto 18 persone nella flagranza di reato, sequestrando nel complesso:

- 20 kg di hashish;

- 100 gr di cocaina;

- 60.000 euro i contanti;

- Armi (4 pistole - 215 cartucce di vario calibro) e un giubbotto antiproiettili.