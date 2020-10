Positivo al covid dipendente comunale: stop a uffici Lo ha annunciato il sindaco: attivata sanificazione straordinaria del Municipio

Un positivo in Comune: attività municipali che subiscono uno Stop. E' accaduto a Carinaro, come annunciato dal sindaco Nicola Affinito: “Un dipendente del comune di Carinaro è risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo sanitario si è attivato l’intervento di sanificazione straordinaria del Comune che resterà chiuso per effettuare le dovute procedure sanitarie. Sarà cura dell’ Asl individuare tutti i dipendenti, dirigenti, nonché la parte politica tutta che ha avuto contatti con il dipendente contagiato per sottoporli al tampone. Purtroppo siamo in una situazione di emergenza che ci vedrà costretti a scopo precauzionale a chiudere il comune per effettuare i dovuti controlli a tutti coloro che hanno avuto un contatto diretto con il dipendente contagiato.I servizi essenziali saranno assicurati tramite smart-working. Sarà nostra cura aggiornarvi in tempo reale dell’evolversi della situazione. Vi esortiamo a rispettare le regole anti Covid e ad essere responsabili nei comportamenti assunti quotidianamente per preservare la nostra salute.”l dipendente in questione molto probabilmente ha contratto il virus in altro comune dove presta servizio. È un dipendente NON a contatto con il pubblico quindi non ha avuto contatti con i cittadini e da giovedì scorso non è presente al comune di Carinaro”.