Docente positiva: ancora una scuola chiusa in Campania Lezioni sospese al liceo di San Cipriano d'Aversa

Ancora una scuola chiusa in Campania causa covid. Una docente in servizio al liceo di San Cipriano d'Aversa è risultata positiva. Il sindaco Vincenzo Caterino con apposita ordinanza ha disposto la chiusura immediata dell'istituto fino al prossimo 7 ottobre. Lezioni al via da giovedì 8. E' di ieri la comunicazione dei 5 positivi da parte dell'Asl tra i quali rientra l'insegnante.

"Ho provveduto tempestivamente a disporre la chiusura dell’istituto - afferma il sindaco - per consentirne la sanificazione. L’asl ha attivato il protocollo per questo tipo di casi ed è già in corso la ricostruzione dei contatti a rischio, i quali saranno invitati a rispettare la quarantena fiduciaria sino al risultato del tampone. Vi ricordo che il personale scolastico e gli alunni in questi casi hanno priorità sui tamponi, pertanto ci auguriamo di risolvere tutto in breve tempo.

Stiamo attraversando una fase molto delicata, i dati nazionali e ragionali sul contagio sono preoccupanti ed il nostro è uno dei più alti della provincia, vi invito pertanto a non essere superficiali e ad usare la massima prudenza poiché purtroppo corriamo il rischio di nuove restrizioni. Insisto con le consuete raccomandazioni: usare la mascherina, lavare spesso le mani, distanza di sicurezza, evitare gli assembramenti, ho inoltre invitato le forze dell’ordine a intensificare i controlli per il rispetto delle regole.

L’attività di screening e monitoraggio dei contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi continua. Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi, vi terrò costantemente aggiornati sui risultati."