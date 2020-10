Bidello positivo: niente scuola per i bimbi Ferme diverse classi di un istituto comprensivo

Un operatore scolastico di un istituto comprensivo del Casertano, il Cinquegrana di Sant'Arpino è risultato positivo al coronoavirus. Immediatamente la dirigente scolastica ha applicato il protocollo, fermando per due giorni le lezioni per diversi studenti della scuola materna e delle elementari. Stop all'infanzia, per 8 sezioni su 9 e per diverse classi delle elementari. In ogni caso, completate le operazioni di disinfezione e sanificazione si ritornerà in classe mercoledì