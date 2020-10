Polizia sorprende 30 persone a far festa in un locale: multati Cinque giorni di chiusura per il locale, multe per titolare e partecipanti alla festa

Cinque giorni di chiusura e titolare sanzionato per un locale di Santa Maria Capuavetere, per la violazione dell'ultimo dpcm in materia di covid. Nella notte i poliziotti del locale commissariato hanno sorpreso circa 30 persone nel locale che festeggiavano un compleanno. I poliziotti sorprendono 30 persone in un locale per una festa di compleanno

„Accertata in 'flagranza' la violazione della disposizione governativa che prevede la chiusura di locali e ristoranti alle ore 24, oltre che vietare lo svolgimento di feste in tutti i luoghi all'aperto ed al chiuso, gli agenti sammaritani non hanno potuto far altro che sanzionare il titolare del locale (con una multa di 400 euro) disponendone la chiusura per 5 giorni. Multe anche per i partecipanti alla festa.