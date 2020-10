E' in attesa di tampone ma va comunque a scuola: "E' grave" Il caso in una scuola del casertano: "Comportamento irresponsabile"

Boom di positivi al Coronavirus nel Casertano: 284 in un solo giorno. Mai, da inizio pandemia, si era toccata una quota cosi' alta di contagiati. A Cesa, comune dell'agroaversano dove si registrano 18 casi, il sindaco Enzo Guida ha disposto la chiusura fino a sabato, per le operazioni di sanificazione, della scuola media "Bagno", dopo che e' emersa la positivita' di un alunno. "Si tratta di un alunno non residente a Cesa - ha fatto sapere Guida - che era in attesa del tampone gia' quando e' entrato in classe; quando i genitori hanno avuto notizia della positivita', lo hanno subito riportato a casa. Questo e' un comportamento grave, che ha messo a repentaglio la salute di coloro che frequentano la scuola. Un comportamento che viola le attuali norme, secondo cui, chi si sottopone a tampone, deve restare in isolamento fiduciario sino all'esito dello stesso. Per questo motivo abbiamo gia' notiziato i Carabinieri di Cesa, e nelle prossime ore, per iscritto, comunicheremo quanto avvenuto, affinche' si assumano provvedimenti rispetto a comportamenti incoscienti ed irresponsabili". A Marcianise, citta' che ha il primato di positivi nel Casertano (131), e' stato chiuso per dieci giorni l'Isis "Ferraris-Buccini". Problemi all'amministrazione comunale invece a Casaluce (25 casi), dove e' risultato positivo l'assessore Pasquale Felaco, circostanza che ha costretto il sindaco Antonio Tatone ad effettuare un tampone (risultato negativo) e a mettersi in quarantena in attesa del secondo tampone