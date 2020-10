Nuova vittima covid: è un'anziana Una donna di 77anni non ce l'ha fatta

Ancora un decesso a Caserta di persona positiva al coronavirus. Si tratta di una 77enne di Gricignano, che era in ospedale ed era appunto risultata positiva al covid. Ad annunciare che non ce l'ha fatta il sindaco di Gricignano, Santagata: ““Devo anche comunicare che una nostra concittadina, affetta da varie patologie, è deceduta a causa delle complicazioni insorte con il virus. Ai familiari tutti va il mio personale cordoglio e quello dell’intera comunità di Gricignano. Sono in continuo contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per tenervi costantemente aggiornati. La situazione su tutto il territorio nazionale sta gradualmente peggiorando e richiede l’assunzione di comportamenti responsabili da parte di tutti noi.

A scopo del tutto precauzionale, abbiamo anche programmato una sanificazione di tutti i plessi scolastici, che sarà effettuata a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 16 ottobre. La prevenzione è al momento l’unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il virus. Pertanto ricordiamoci di rispettare le regole essenziali di distanziamento sociale e l’uso costante della mascherina.”