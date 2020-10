Caserta: nasce lo sportello Inarcassa Consulenze e servizi in materia di previdenza e assistenza

“Il nostro ordine, ancora una volta, dimostra di essere in prima linea per supportare ed affiancare i nostri iscritti in ogni loro esigenza”. L'ordine degli architetti Ppc della provincia di Caserta istituisce lo sportello Inarcassa per permettere a tutti gli iscritti di poter usufruire di consulenze e servizi in materia di previdenza e assistenza, e per affrontare problematiche relative alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Ad annunciarlo il presidente dell’ordine, Raffaele Cecoro, che comunica che lo sportello sarà attivo dal prossimo mese di novembre, così ampliare in modo considerevole la capacità di dialogare con i propri iscritti e di acquisire e fornire informazioni e documenti necessari ad una più rapida risoluzione delle pratiche.

Con l’attivazione dello sportello, gli iscritti all’ordine degli architetti di Caserta potranno chiedere ed ottenere informazioni ed assistenza da Inarcassa in tema di erogazione di pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette), di prestazioni assistenziali (indennità di maternità/paternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto

interessi e prestiti d’onore ai giovani), ed in materia di altri servizi e convenzioni, mirati a sostenere l’esercizio della professione, come ad esempio la polizza Rc professionale, appositamente studiata, tra le altre, per la categoria professionale di architetto.

Un ulteriore passo in avanti per il supporto continuo degli architetti di Terra di Lavoro. Gli ordini professionali, in questo particolare periodo storico, devono essere costantemente al fianco del professionista, ed il nostro ordine degli architetti Ppc della Provincia di Caserta ancora una volta dimostra di essere in prima linea per supportare ed affiancare i nostri iscritti in ogni loro esigenza dichiara il presidente Cecoro.