Covid: tempi lunghissimi per tamponi e ricoveri L'allarme che arriva dall'Alto Casertano

Tempi troppo lunghi per aspettare i tamponi e ricoverare sia gli eventuali positivi al Covid con sintomi, che quelli che hanno altre patologie. Il grido d'allarme arriva dall'Alto-Casertano, in particolare dalla Comunita' Montana del Matese. In una nota inviata al Direttore generale dell'Asl di CASERTA Ferdinando Russo e al Direttore del Distretto di Piedimonte Matese Emilio Filetti, il presidente della Comunita', Francesco Imperadore, chiede di adottare "scrupolosi provvedimenti per far fronte all'emergenza sanitaria in corso", e sollecita l'Asl "ad attivare nell'Alto Casertano un laboratorio per il processamento rapido dei tamponi effettuati nel relativo territorio". All'ospedale di Piedimonte Matese sarebbe gia' pronto il laboratorio per i tamponi, ed invece i cittadini dell'area della provincia a ridosso della catena del Matese, devono attendere che i tamponi vengano processati all'ospedale di Marcianise; cio' rallenta i tempi dei ricoveri per i malati Covid, ma anche per coloro che hanno altre patologie o urgenze sanitarie e che comunque devono attendere l'esito del tampone per poter entrare in ospedale. "Sapere celermente gli esiti dei tamponi - osserva Imperadore - significa scongiurare tempi lunghi ed estenuanti, ed evitare inutili sofferenze e ansie ai pazienti".