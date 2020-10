Nuovi sversamenti illeciti nella foce Agnena "Intensificare i controlli sulle aziende e verificare funzionamento degli impianti di depurazione"

“Diversi utenti ci hanno segnalato dalla pagina Instagram “lostranooz” un nuovo, gravissimo, episodio di inquinamento che ha colpito la foce Agnena, quella che finì in prima pagina su tutti i giornali durante il lockdown, e per la quale ci si sarebbe attivati affinchè non ci fossero più sversamenti. A quanto pare, ad oggi, ben poco è stato fatto.

Siamo di fronte alla stessa scena, un fiume nero che si riversa in mare, producendo danni ambientali difficili da calcolare. E’ evidente che insistono i problemi sugli impianti di depurazione che, periodicamente, scarica in mare. Oggi torniamo di nuovo a chiedere verifiche serrate sia sul funzionamento degli impianti che sulle aziende circostanti.

Dobbiamo tutelare a tutti i costi una delle risorse più preziose che abbiamo e non possiamo consentire oltremodo simili episodi ”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde e di Vincenzo Peretti esponente di Europa Verde Campania.