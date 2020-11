Di Covid si continua a morire in Campania Si rinnovano gli appelli al buon senso e rispetto delle regole

Il Covid-19 miete ancora vittime in Campania. Nel casertano a Trentola Ducente ancora due morti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Michele Apicella in una nota:



"A malincuore comunico che sono stati registrati altri due decessi, causa Covid, nel territorio di Trentola Ducenta. Ci uniamo al dolore delle famiglie coinvolte, a cui va tutta la nostra vicinanza. Ci tengo inoltre a ribadire che sia io personalmente che la protezione civile, ci stiamo prendendo cura di contattare personalmente ogni nuovo positivo registrato; se qualcuno non viene contattato e` solo perche´ ci sono talvolta dei ritardi nella comunicazione dei nomi da parte dell’Asl.

Non mi stanchero` mai di ribadirvi che ora piu` che mai e` doveroso da parte nostra attenerci al rispetto delle regole e adottare tutte le misure di protezione possibili. Cerchiamo di tenere a cuore la nostra salute e quella dei nostri affetti piu` cari. Siate responsabili!