Corruzione Pineta Grande: chiesti 36 rinvii a giudizio Le richieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per 36 persone, tra imprenditori privati della sanita', funzionari della Regione Campania, dell'Asl di CASERTA e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di CASERTA e Benevento, dipendenti ed ex amministratori del Comune di Castel Volturno, tutti indagati a vario titolo per reati di corruzione, falso, indebita induzione, abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio. A rischiare il processo, oltre all'imprenditore della sanita' Vincenzo Schiavone, i funzionari della Regione Antonio Postiglione (dirigente del settore sanita'), Antonio Podda e Arturo Romano, il presidente di Aiop Campania (Associazione Italiana Ospedalita' Privata) Sergio Crispino, l'ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo con parte della sua giunta e alcuni ex consiglieri comunali. L'indagine riguarda gli illeciti che si sarebbero consumati attorno ai lavori di ampliamento del "Pineta Grande Hospital" di Castel Volturno (CASERTA), per i quali Schiavone avrebbe corrotto i funzionari pubblici assumendo nelle sue cliniche loro familiari o amici.

Figura chiave dell'indagine e' il noto imprenditore della sanita' Vincenzo Schiavone, proprietario della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, e di varie case di Cura. A Schiavone, lo scorso 23 gennaio i carabinieri del reparto operativo di Caserta notificarono una misura cautelare agli arresti domiciliari, revocato poi, il successivo 12 febbraio dal Tribunale del Riesame. Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, coordinata da Maria Antonietta Troncone, Schiavone, avrebbe corrotto funzionari comunali e regionali, assumendo loro parenti o amici nelle proprie cliniche, pur di ottenere l'ok ai lavori di ampliamento della Pineta Grande (il cantiere e' stato sequestrato) e il "si'" all'attuazione del progetto di fusione e accorpamento di cliniche di sua proprieta', passaggio necessario per poter aumentare la dotazione dei posti letto alla Pineta Grande. Per gli inquirenti sarebbero in particolare illegittimi, perche' appunto frutto di corruzione, tutti gli atti amministrativi emessi dal Comune di Castel Volturno e relativi all'ampliamento della clinica, in particolare le tre delibere autorizzative del Consiglio comunale varate tra il 2014 e il 2016, periodo in cui era in carica il sindaco Dimitri Russo, e i due permessi edilizi rilasciati dall'ufficio tecnico dello stesso Comune nel 2017 e nel 2018. Amministratori e funzionari comunali sarebbero stati ricambiati con l'assunzione nelle cliniche di Schiavone di almeno otto persone, tra parenti e amici. Sarebbero illegittimi inoltre, per la Procura, anche gli atti emessi dalla struttura commissariale della Regione Campania e relativi alla programmazione del fabbisogno sanitario regionale; nel mirino della Procura e' finito in particolare il Decreto del Commissario numero 8 del 2018, ritenuto illegittimo perche' potenzierebbe il settore privato a scapito di quello pubblico, violando in tal modo la legge regionale 4 del 2017. La Procura fa notare come nel decreto siano stati previsti "interventi sul pubblico per ridurre l'eccedenza in ordine al rapporto unita' operative/bacini d'utenza, mentre nel privato tale eccedenza non solo non e' stata ridotta, ma si e' amplificata con una generica previsione di riduzione nel triennio 2019-2021". I funzionari regionali inoltre, contesta l'ufficio inquirente, avrebbero scritto sotto dettatura di Schiavone, e con la mediazione del presidente di Aiop, Crispino, una circolare attuativa (la 2045 del 6 settembre 2018), con la quale "l'imprenditore otteneva di poter attuare il suo progetto di fusione/accorpamento con procedura straordinaria di accreditamento", circostanza che "consentiva a Schiavone di trasferire presso la Pineta Grande anche i posti autorizzati esistenti presso Villa Ester, Padre Pio e Villa Bianca, che sono ulteriori rispetto a quelli accreditati e presi in considerazione dal Decreto del Commissario". Rischiano il giudizio anche l'ex direttore generale dell'Asl di Caserta Mario De Biasio, e l'ex dirigente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Salvatore Buonomo, trasferito a Potenza nel novembre 2019. La Procura ha chiesto poi l'archiviazione per 12 indagati, tra cui un medico e undici ex consiglieri comunali di Castel Volturno, che avrebbero partecipato all'emissione degli atti ritenuti illegittimi, senza pero' avere alcun vantaggio o favore da Schiavone.