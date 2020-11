Covid: un sindaco vieta di fumare per strada "In troppi abbassano la mascherina per le sigarette"

Troppe persone in strada con la mascherina abbassata per fumare. Per questo motivo Gaetano Tessitore, sindaco di Francolise, nel Casertano, ha firmato un'ordinanza che vieta a tutti i cittadini di fumare e consumare alcolici o cibi in tutte le piazze e le vie del Comune, in tutto l'arco della giornata. "La situazione e' resa ancora piu' difficile dalla mancata volonta' di collaborare per tentare di arginare il contagio - dice il sindaco - per questo motivo, dopo giorni di avvertimenti, di inviti a comportamenti consoni e responsabili, dopo un necessario confronto con il Comandante della stazione dei Carabinieri e il Comandante della Polizia Municipale, si e' giunti a questa scelta". Nell'ordinanza il primo cittadino ha posto anche il divieto di circolazione per i minori di 18 anni se non accompagnati, dalle 18.00 alle 22.00. "Ad alcuni questa misura potra' sembrare eccessiva - dice - ma quando un'amministrazione decide in tal senso, qualcuno dovrebbe chiedersi piuttosto il perche' di queste scelte e magari prestare maggiore attenzione ai propri ragazzi, che proprio perche' minorenni meritano che laddove le famiglie sono distratte, l'amministrazione li tuteli da scelte che potrebbero compromettere la loro vita futura".