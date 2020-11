Anci: "La scuole resteranno chiuse in Campania" L'annuncio del sindaco di Caserta Carlo Marino

Con la pubblicazione dell'ordinanza del ministero della salute la Campania è ufficialmente zona rossa.

Come componente dell'unità di crisi regionale, in qualità di presidente Anci Campania, vi anticipo anche che nelle prossime ore sarà pubblicata l'ordinanza con la quale il presidente De Luca chiuderà le scuole di ogni ordine e grado fino al 23 novembre prossimo." “Scuole chiuse in Campania fino al 23 novembre”

Ad affermarlo è il sindaco di Caserta Carlo Marino, nonchè presidente Anci Campania. La precedente ordinanza dirmata dal governatore De Luca scade proprio nella giornata di oggi.