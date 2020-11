Si aggravano le condizioni del vescovo di Teano-Calvi Il monsignor Giacomo Cirulli è stato ricoverato stamattina in ospedale.

Si aggravano le condizioni di salute del vescovo di Teano-Calvi, monsignor Giacomo Cirulli. Per il vescovo, risultato positivo al Covid la scorsa settimana ma che finora era stato curato a domicilio, è stato disposto questa mattina il ricovero in ospedale.

Nei primi giorni monsignor Cirulli non aveva manifestato particolari sintomi che poi man mano si sono presentati fino a destare preoccupazione.

“Oggi - come si legge in una nota della Diocesi - le condizioni di salute del Vescovo sono tali da non ritenersi più sufficiente il regime di isolamento domiciliare. Per poter monitorare costantemente il quadro clinico e ricevere le cure più idonee ad un pieno ristabilimento della salute, per Sua Eccellenza è stato ritenuto opportuno un ricovero ospedaliero".