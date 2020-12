Covid, tragedia in paese: muore donna di 47 anni Insegnante stimata: era in cura domiciliare

Tragedia a Capodrise. Una donna di soli 47 anni, insegnante a Roma, è deceduta probabilmente per un malore. Era positiva al Covid, contratto una quindicina di giorni fa e per le complicanze della malattia era sotto cura con ossigeno. Poi il peggioramento e infine la tragedia.

A dare l'allarme la figlia di 16 anni che era con lei, che ha chiamato i soccorsi ma gli uomini dell'ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.