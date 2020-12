Beni culturali trafugati restituiti ad alcune chiese Esultano le comunità di Aversa, Capua e Teano

Riconsegnate le opere d’arte recuperate grazie all’operazione effettuata dal nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli. Presso il seminario Sacro Cuore del pontificio istituto missioni estere di Trentola Ducenta, sono state restituite alcune importanti opere d’arte trafugate dalle chiese di Aversa, Capua e Teano. La restituzione è stata il frutto di un’indagine complessa portata avanti dal nucleo dei carabinieri

per la tutela del patrimonio culturale. Soddisfazione da parte di monsignor Angelo Spinillo Vescovo di Aversa, del Maggiore Giampaolo Brasili, comandante del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli e monsignor Ernesto Rascato responsabile regionale Campania Cei e direttore dell’ufficio per i beni culturali ecclesiastici di Aversa. https://www.youtube.com/watch?v=L85cADF6D5A&feature=emb_logo. Un momento di forte commozione per le varie comunità parrochiali dopo la lieta notizia.