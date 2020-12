Week end affollatissimo nel casertano in barba ad ogni regola L'indignazione del governatore De Luca

Caserta come Napoli ed altre città italiane. Rilassamento totale da parte dei cittadini che soprattutto nella giornata di ieri si sono letteralmente riversati lungo le strade, come se nulla fosse.

L'avvicinarsi delle festività natalizie ha spinto la gente, non solo giovani ma soprattutto adulti ad uscire di casa per recarsi in giro, nelle piazze e negozi.

Una pericolosa scelta che potrebbe mandare in fumo tutti i sacrifici fatti finora dettati dal buon senso. E uno scenario che purtroppo si rispecchia allo stesso modo in molte realtà italiane e campane.

Nel casertano c'è chi è arrivato anche da Roma ed altre città. Alla luce di questo scenario sembrano essere inevitabili decisioni drastiche ovunque da parte del Governo nelle prossime ore.

"Se allentiamo le restrizioni per Natale - ha detto presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a "Che tempo che fà da Fabio Fazio - rischiamo altri 10mila morti per Covid"