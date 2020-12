Covid: altri sette morti nel casertano Sale a 358 l'elenco dei decessi dall'inizio della pandemia

Dodici morti in due giorni in provincia di Caserta. Ai cinque di ieri se ne aggiungono altri sette. Aversa, Carinola, Cellole, Maddaloni, Piedimonte Matese, i comuni in cui si sono verificati gli ultimi decessi. Sul fronte guariti: 27137 su 33664 casi riscontrati di cui 602 nelle ultime 24 ore.

Questo il bollettino odierno inerente i nuovi casi positivi. 235 su 2875 tamponi processati: Ailano, Alife (3), Alvignano (2), Arienzo (2), Aversa (18), Calvi Risorta, Cancello ed Arnone (3), Capodrise (8), Capua, Casagiove (5), Casal di Principe (6), Casapesenna (7), Caserta (8), Castel Campagnano, Castel Volturno (5), Cellole (2), Cervino (2), Cesa, Curti (3), Dragoni (3), Francolise (2), Frignano (6), Gallo Matese, Galluccio (2), Grazzanise, Gricignano d’Aversa (9), Liberi, Lusciano (8), Macerata Campania, Maddaloni (10), Marcianise (10), Mignano Monte Lungo, Mondragone (13), Orta di Atella (7), Parete (2), Piedimonte Matese (2), Pietramelara, Portico di Caserta (3), Prata Sannita, San Felice a Cancello (2), San Gregorio Matese (2), San Marcellino (8), San Marco Evangelista (3), San Nicola la Strada (3), San Prisco, San Tammaro (2), Santa Maria a Vico (5), Santa Maria Capua Vetere (13), Sant’Arpino (8), Sessa Aurunca (3), Sparanise (3), Succivo, Teano (2), Trentola Ducenta (7), Valle Agricola, Villa di Briano, Villa Literno (3).