Papa Francesco ha nominato il nuovo Vescovo di Caserta Sarà Pietro Lagnese a sostituire il compianto Giovanni D'Alise morto per Covid

Papa Francesco ha nominato il nuovo Vescovo di Caserta, dopo la morte di Giovanni D'Alise, il primo prelato in Italia, stroncato dal Covid-19 il 4 ottobre scorso, dopo essere stato ricoverato in ospedale per la sua positività al virus.

E' Pietro Lagnese, il suo sostituto. Vescovo di Ischia dal febbraio 2013. Ad ufficializzare oggi la nomina sarà monsignor Tommaso Caputo, amministratore apostolico dal giorno della scomparsa di D'Alise.

Il 23 febbraio 2013 papa Benedetto XVI lo ha nominato Vescovo di Ischia, subentrando a monsignor Filippo Strofaldi, dimessosi l'anno precedente per motivi di salute. Ricevette l'ordinazione episcopale, nel centro parrocchiale di Vitulazio, dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli.

Quarto di sei figli, nasce a Vitulazio in provincia di Caserta, il 9 settembre 1961 da Giovanni e Maria Grazia Tartaglione. È battezzato nello stesso giorno dall’allora parroco don Francesco Gravina. Nella sua casa, insieme ad una profonda rettitudine morale, sperimenta i valori della dedizione alla famiglia ed un forte senso di laboriosità e di sacrificio; qui riceve pure la sua prima educazione alla fede. Attraverso l’assidua partecipazione alla vita della comunità parrocchiale, cresce in lui un forte senso di appartenenza ecclesiale che si concretizzerà in un’esperienza di servizio all’interno dell’azione cattolica parrocchiale e in una feconda vita di preghiera.