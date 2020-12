Covid: si chiude una settimana drammatica nel casertano Il numero più alto di morti dall'inizio della pandemia

31 morti in sei giorni. Un dato estremamente drammatico. Riguarda la Campania e la sola provincia di Caserta, la più colpita dall'emergenza Covid-19. In totale dall'inizio della pandemia si contano ben 358 decessi. La media di 4-5 morti al giorno distribuiti in tutta la provincia. Restano invece stabili e in calo i contagi. E un dato incoraggiante arriva anche dal fronte guariti. 3387 pazienti hanno sconfitto il virus nell'ultima settimana. Dai sindaci l'appello ai cittadini alla massima prudenza, a rispettare le regole suprattutto in queste festività natalizie. Ogni ulteriore rilassamento potrebbe essere devastante.