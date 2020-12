Le Acli salutano con gioia il nuovo Vescovo di Caserta La nomina di Pietro Lagnese dalla Santa Sede

Le Acli di Caserta esprimono un sentito ringraziamento al Santo Padre per la nomina di Pietro Lagnese quale nuovo Vescovo della Diocesi di Caserta.

Le Acli di Caserta sono unite nell’accogliere il nuovo Pastore e partecipano con felicità al principio del suo Ministero.

"La nomina di Monsignor Pietro Lagnese a Vescovo di Caserta è un grande dono di speranza che accogliamo con gratitudine; a Lui esprimiamo affetto e vicinanza nell’impegnativa missione che lo aspetta. La carica umana e la sensibilità sociale del nuovo Vescovo saranno le basi per rendere fecondo il suo lavoro e per rendere il suo Apostolato elemento di conforto e stimolo in questo tempo arduo per i nostri territori, ove sono consistenti le inquietudini del mondo del lavoro e difficili le condizioni dei più deboli."