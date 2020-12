Covid: in provincia contagi ai minimi da ottobre Finalmente giù i casi: su 1049 tamponi sono 98 i nuovi positivi

Cala il numero dei nuovi contagi dal Coronavirus nella provincia di Caserta, una delle aree più colpite dalla pandemia, in termini numerici, nella seconda ondata. Su 1049 tamponi processati sono 98 i nuovi positivi, come comunicato dall’Asl di Caserta, il numero più basso registrato dall’11 ottobre. Per la prima volta, in due mesi, il Casertano scende al di sotto dei 100 positivi in un giorno, con un solo decesso e 345 guariti. Ad oggi gli attuali positivi in tutta la provincia sono 5763.