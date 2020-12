Bimbo di soli 3 anni positivo al Covid in ospedale La scoperta inaspettata da parte dei genitori e dei medici nel casertano

Ha soli 3 anni ed è risultato positivo al Covid-19. Una scoperta inaspettata per i genitori e gli stessi medici dell'ospedale, dove il piccolo era stato ricoverato per un intervento chirurgico, riguardante la rimozione di una ciste. Nulla di estremamente grave dunque. Poi nel corso delle varie analisi e accertamenti, la scoperta del virus. I genitori del bimbo sottoposti immediatamente al tampone sono risultati invece negativi.Non è dato sapere al momento dove il bambino abbia contratto il virus. L'Asl tempestivamente informata si è subito attivata per la gestione del caso e relativa ricostruzione dei contatti.