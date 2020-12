Il parroco indagato per abusi su minori. Comunità sotto shock La messa di Natale sarà celebrata dal vescovo

E' indagato per aver commesso presunti abusi sessuali su minori il parroco di Presenzano fermato ieri dalla Diocesi di Teano – Calvi. L'annuncio era stato dato proprio dalla Diocesi, con il vescovo, monsignor Giacomo Cirulli, che aveva comunicato di essere venuto a conoscenza di un'indagine penale a carico del parroco, e di aver immediatamente ritenuto opportuno vietare l'esercizio del ministero pubblico al sacerdote, allontanandolo dalla comunità parrocchiale che gli era stata affidata.

Sconvolta la comunità di Presenzano, come ha confessato lo stesso sindaco: oggi a celebrare la messa in parrocchia ci sarà proprio il Vescovo, anche in segno di vicinanza ai fedeli. Sul caso stanno indagando i carabinieri.