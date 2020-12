Architetti portano doni ai bimbi ricoverati del Monaldi "50 giocattoli ai bambi di cardiochirurgia infantile: diamo sorriso a chi ne ha bisogno"

Donazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta in favore del reparto pediatrico di cardiochirurgia dell’Ospedale Monaldi di Napoli.

Nella mattinata di giovedì, vigilia di Natale, il presidente Raffaele Cecoro, il tesoriere Carmine Grassia ed il consigliere Tommaso Scirocco, hanno materialmente consegnato i doni al personale medico ed infermieristico del reparto pediatrico del nosocomio partenopeo, non potendo accedere all’interno delle stanze dove sono ricoverati i bambini per le note misure di prevenzione legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’iniziativa a scopo benefico, così da donare un sorriso ai bambini malati nel giorno della festa più bella dell’anno, è stata fortemente voluta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine che, nell’ultima seduta pre-natalizia del 18 dicembre scorso, ha accolto la proposta del presidente Cecoro di devolvere i fondi in bilancio utilizzati ogni anno per organizzare l’evento dello scambio di auguri con gli architetti iscritti ai meno fortunati.

“Attesa l’impossibilità di scambiarci gli auguri con tutti i nostri iscritti per le restrizioni dovute al coronavirus in questo periodo, il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha scelto di destinare le risorse a disposizione all’acquisto di 50 confezioni tra giochi e giocattoli che, l’altra mattina, abbiamo personalmente consegnato in dono al personale medico e paramedico del reparto di cardiochirurgia dove purtroppo sono ricoverati tanti bambini meno fortunati che lottano per la vita. In questo modo, abbiamo inteso compiere un gesto di vicinanza e regalare un sorriso ed un momento di spensieratezza, in occasione del Natale, ai piccoli pazienti del Monaldi”, dichiara il presidente Cecoro.