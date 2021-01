Costa: «Roghi tossici: 100 telecamere per la Terra dei Fuochi» Il ministro: «Non bastano le Forza dell'Ordine: dobbiamo ragionare tutti insieme»

Da oggi i comuni di Giugliano e di Caivano hanno un alleato in più nella lotta contro i roghi tossici. Grazie a un accordo con il ministero dell'Ambiente sono state donate 101 telecamere. Stiamo lavorando come una squadra: con le Prefetture di Napoli e Caserta, i sindaci di Giugliano e Caivano, che ringrazio, i Carabinieri, la Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine che controlleranno le immagini h 24". Lo annuncia il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook. "Per debellare la Terra dei Fuochi serve un lavoro corale, di squadra, e un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. E stiamo lavorando anche in questo senso - continua - Non bastano le Forze dell'Ordine e le operazioni di controllo del territorio. Non bastano gli accordi con i comuni. Non basta lavorare per la raccolta straordinaria dei rifiuti o per combattere l'economia sommersa. Serve tutto questo, tutto insieme. E stiamo agendo proprio in questo senso".