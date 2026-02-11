Casertana, Coppitelli sul pari col Crotone: "Spremuto i ragazzi fino all'ultimo" Le parole del tecnico dei falchetti sul punto rimediato al Pinto

Pareggio col punteggio di 2-2 per la Casertana nel match disputato al Pinto contro il Crotone. Questo il commento del tecnico Coppitelli: "Abbiamo spremuto fino all'ultima goccia da questi ragazzi. Chiaro che per come si era messa la partita, tutti noi avevamo pensato di portare a casa una vittoria. Ma, ad essere sinceri, oggi noi non avevamo nè la condizione nè la struttura collettiva per fare una partita migliore di questa. Anzi era molto più possibile fare peggio. Abbiamo fatto una partita tatticamente e difensivamente quasi perfetta. Ovviamente ci sono delle loro occasioni, ma è normale vista la qualità dell'avversario. Nel secondo tempo la partita era in nostro controllo. Chiaramente l'episodio chiave della gara è l'occasione di Kallon. Avevamo giocatori in campo che erano esausti. Io non posso che ringraziare loro. Bisogna fare i complimenti anche agli avversari per un gol non di questa categoria, per velocità e finalizzazione. Resta la grandissima prestazione in quello che è uno scontro diretto. Viste le condizioni in cui eravamo, questo risultato ci riempie comunque di fiducia. Il bicchiere non può che essere pieno. Quattro punti tra Foggia e Crotone, con le partite ravvicinate e in questa condizione, non posso che pensare positivo. Non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno o vuoto, anche se mi si dice che loro erano in dieci. Noi eravamo "terminati" sia dal punto di vista della condizione che delle posizioni. Nelle battute finali ho avuto la percezione di poter prendere gol, quindi abbiamo provato una gestione conservativa viste le condizioni e l'inserimento da parte loro di calciatori di gamba. Mi auguro di recupare quanto prima alcuni calciatori che ci possano consentire dei cambi che ci permettano di tenere la gara in un certo modo. Dobbiamo stringerci attorno a questo gruppo, di recuperare e di fare la migliore partita a Casarano".