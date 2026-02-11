Maddaloni, inaugurato il nuovo laboratorio del liceo Cortese Premio Mad for Science 2025: 75mila euro per il progetto sul mare

Il riconoscimento nazionale. È stato inaugurato oggi il nuovo laboratorio di scienze del Liceo scientifico Nino Cortese, vincitore della nona edizione del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS.

L’istituto casertano si è aggiudicato il primo premio del valore di 75mila euro con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, distinguendosi per l’originalità dell’impostazione e la solidità del percorso sperimentale. Il finanziamento è stato destinato alla realizzazione e al potenziamento degli spazi dedicati alla ricerca scientifica.

Il progetto sul mare e la salute

Il team vincitore, coordinato dalla professoressa Emma Sanzari, ha sviluppato un percorso di ricerca incentrato sulle risorse naturali marine e sul loro potenziale contributo alla tutela dell’ambiente e alla salute. Un lavoro affrontato in chiave biotecnologica, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a un metodo di indagine fondato su osservazione diretta, sperimentazione e applicazione rigorosa del metodo scientifico.

Il concorso Mad for Science mira infatti a rafforzare il ruolo del laboratorio scolastico come fulcro dell’apprendimento, offrendo alle scuole secondarie strumenti concreti per potenziare le attività sperimentali e orientare gli studenti verso le discipline STEM.

La cerimonia e i protagonisti

Alla cerimonia inaugurale, svoltasi nell’istituto, hanno partecipato il dirigente scolastico Marcellino Falcone, la docente coordinatrice Emma Sanzari e la presidente della Fondazione Diasorin, Francesca Pasinelli, oltre alle autorità locali. Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti del team vincitore, che hanno illustrato obiettivi, fasi di lavoro e competenze acquisite nel corso del progetto.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, i presenti hanno visitato il nuovo laboratorio, dove sono state presentate le strumentazioni acquistate grazie al premio. I nuovi spazi consentiranno di ampliare le attività didattiche e di consolidare un approccio allo studio delle scienze fondato sulla pratica e sulla ricerca.

Verso la decima edizione

In vista della decima edizione del concorso, in programma a Roma il 28 maggio 2026, sono stati selezionati i 50 istituti semifinalisti che accederanno alla seconda fase. Tra questi figurano anche tre scuole campane, a conferma della vivacità del territorio nel campo della formazione scientifica.

Per il Liceo Cortese l’inaugurazione del laboratorio rappresenta non solo il coronamento di un percorso di eccellenza, ma anche un investimento sul futuro di studenti chiamati a confrontarsi con le sfide della scienza e dell’innovazione.