Azione Caserta: nominato Antonio De Cristofano referente del partito La nomina rientra nel percorso di consolidamento organizzativo avviato dal partito in Campania

"L’Alto Casertano merita attenzione costante, ascolto e una rappresentanza politica all’altezza delle sue potenzialità".

E' lo slogan di Azione Caserta che ha nominato Antonio De Cristofano referente del partito per l’area dell’alto casertano.

Avvocato iscritto al foro di Cassino e segretario della camera penale di Cassino, De Cristofano è stato consigliere e assessore, oltre ad essere stato assessore al bilancio della Comunità Montana. È inoltre giornalista pubblicista iscritto all’ordine dei giornalisti della Campania.

"Accolgo questo incarico con senso di responsabilità", afferma De Cristofano. "Lavorerò per costruire una presenza politica seria, aperta al confronto e radicata nelle esigenze concrete delle comunità locali. L’Alto Casertano ha bisogno di sviluppo, infrastrutture, servizi efficienti e di una voce forte nei tavoli regionali".

La nomina rientra nel percorso di consolidamento organizzativo avviato dal partito in provincia di Caserta, con l’obiettivo di strutturare una rete territoriale solida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

"Antonio rappresenta una sintesi importante tra competenza professionale, esperienza amministrativa e conoscenza del territorio", dichiara il segretario provinciale di Azione Caserta, Cesario Villano. "Con questa scelta diamo un segnale chiaro: Azione investe sulle persone credibili, capaci di tenere insieme rigore istituzionale e capacità di relazione con i cittadini".

Azione prosegue così il proprio percorso di crescita organizzativa, rafforzando la propria presenza nei territori e costruendo una proposta politica liberaldemocratica, riformista e concreta per l’intera provincia di Caserta.